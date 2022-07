Antritt | Sebastian Moll über sein neues Buch über Jan Ullrich, Jens Klötzer über Radhosen

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Juliausgabe 2022:

Sebastian Moll über sein Buch zu Jan Ullrich

Vor 25 Jahren erlebt das Rennradfahren in Deutschland einen unerhörten Boom: Beim größten Radrennen der Welt, der Tour de France, fährt ein junger Mann aus Rostock ins gelbe Trikot und gibt es bis Paris nicht wieder her. Jan Ullrich vom Team Telekom gewinnt mit 23 Jahren die Tour de France und wird dafür überschwänglich gefeiert. Die Öffentlichkeit erwartet in den folgenden Jahren weitere Tour-Siege, doch Ullrich unterliegt seinem ewigen Kontrahenten Lance Armstrong in Serie.

Sein Ansehen schwindet nicht nur dadurch, dass er des Dopings überführt wird. Auch Verkehrsunfälle, Drogenkonsum, tätliche Angriffe und Entzüge machen Schlagzeilen. Jan Ullrich ist ein gefallener Held.

Sebastian Moll lebt in New York und hat Ullrichs Karriere und die Hochzeit des Team Telekom als Reporter unter anderem für das Tour-Magazin begleitet. Gerade ist sein Buch „Ulle – Geschichte eines tragischen Helden“ erschienen und wir sprechen mit ihm darüber.

Klingeln bei Klötzer: Warum Radhose und was dann?

Eines der essenziellen Kleidungsstücke beim sportlichen Radfahren ist die Radhose. Ab einer gewissen Streckenlänge und Intensität geht nichts ohne das sonderbare Kleidungsstück, das Aerodynamik und Sitzkomfort vereinen soll. Dabei ist besonders das Sitzpolster wichtig, das auch lange Tage im Sattel möglich machen soll.

Doch was macht eine gute Radhose aus und wie findet man sie? Was zieht man drüber, drunter und sollte man ein Modell mit oder ohne Träger wählen? Über diese und andere Fragen rund um die Radhose sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin.

