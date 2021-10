Antritt | Stefan Stiener über Lieferprobleme, Romy Kasper über Paris-Roubaix

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Oktoberausgabe 2021:

Stefan Stiener von Velotraum über Lieferprobleme

Die Fahrradbranche hat Probleme und eins davon ist ihr Erfolg: Was zunächst unlogisch klingt, werden viele Menschen in den letzten Monaten ganz praktisch erfahren haben, wenn sie ein Fahrrad oder bestimmte Komponenten kaufen wollten. Denn die Versorgungslage ist vielerorts ziemlich angespannt. Corona hat einen Fahrradboom ausgelöst und gleichzeitig die Lieferketten unterbrochen. Dementsprechend schwierig ist es, neue Komponenten zu beschaffen.

Große Hersteller versuchen sich mit ihrer Marktmacht Zugang zu den begehrten Gütern zu verschaffen. Kleinere Firmen, die besonders auf ihre Zulieferer angewiesen sind, könnten dadurch die Verlierer in dieser Boom-Situation mit Engpass sein. Ob das wirklich zutrifft und wie sich die Probleme in der Praxis darstellen, darüber sprechen wir mit Stefan Stiener. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Velotraum aus Weil der Stadt.

Stefan Stiener von Velotraum über Lieferprobleme 26:20 Download

Romy Kasper über Paris-Roubaix

Das Eintagesrennen Paris-Roubaix ist eines der Monumente des Radsports. In diesem Jahr hat der Frühjahrsklassiker im Herbst stattfinden müssen, das ist in diesen Zeiten natürlich kein Widerspruch. Der Klassiker mit seinen vielen Kopfsteinpflasterpassagen gilt als eines der härtesten Eintagesrennen im Rennkalender und stellt höchste Ansprüche an Mensch und Material. Erstmals ist Paris-Roubaix nun auch als Frauenrennen ausgetragen worden. Romy Kasper vom Team Jumbo-Visma ist dabei gewesen, wir sprechen mit ihr über ihre Teilnahme, das Sturzrisiko auf dem nordfranzösischen Pflaster und ihre Ambitionen für folgende Ausgaben.

Romy Kasper über Paris-Roubaix 13:23 Download

„Antritt“ alle zwei Wochen!

Wir podcasten nun häufiger. „Antritt“ erscheint zweimal im Monat. Die jeweils erste Folge veröffentlichen wir weiterhin immer am ersten Freitag des Monats, die jeweils nächste Folge dann zwei Wochen später.

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady gestartet. In der neuen Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Apple Podcasts Abonnements ist gestartet und auch dort könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: