Antritt | Straßenverkehrsgesetz und Komponentenkauf auf Halde

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Februarausgabe 2023:

Neufassung des Straßenverkehrsgesetzes mit Janna Aljets

Die deutsche Ampelkoalition hat sich in ihren Koalitionsvertrag die Neufassung des Straßenverkehrsgesetzes geschrieben. Straßenverkehrsgesetz? Vielen Menschen ist die Straßenverkehrsordnung bekannt, doch das entsprechende Gesetz kennen weitaus weniger. Zu Unrecht, hat es doch bedeutende Auswirkungen auf die Gestaltung des Straßenverkehrs.

Warum das Straßenverkehrsgesetz so wichtig ist, welche Inhalte der aktuellen Fassung nicht mehr zeitgemäß sind und welche Anpassungen aus ihrer Sicht kommen müssen, darüber haben wir mit Janna Aljets von der Denkfabrik Agora Verkehrswende gesprochen. Sie ist dort mitverantwortlich für den Themenbereich Städtische Mobilität.

Mein Fahrrad ist krank: Komponentenkauf auf Halde?

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe geht es um die Frage, ob es sich lohnt, bei veränderter Verfügbarkeit von Komponenten diese „auf Halde“ zu kaufen. Frank hat uns dazu eine Email geschrieben:

„Nun wurde auch noch im Rahmen der Produktpflege meine aktuelle Rennrad-Schalt-Brems-Gruppe aus dem Produktionsprogramm genommen. Shimano hat die 105er Gruppe von mechanisch auf elektronisch umgestellt. Muss ich mir nun auch Gedanken um die Ersatzteilverfügbarkeit machen? Was ist, wenn meine Umwerfer in 2 oder 3 Jahren mal schlapp machen? Wird es dann noch Ersatzteile geben, oder muss ich dann knapp 1.500 € für eine komplette (dann elektronische Schaltgruppe) in die Hand nehmen. Wäre es schlau, sich jetzt eine komplette Gruppe „auf Lager“ zu legen? Auch hier muss mit knapp 700 € kalkuliert werden, falls man überhaupt noch welche bekommt…“

Natürlich weiß Christiane hier Rat. Wenn ihr auch ein mechanisches Problem habt, das wir einmal mit ihr besprechen sollen, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

