Antritt | Sylvia Schenk über abgesagte Bahn-EM in Belarus, Pfingstausfahrt zu den Eltern

Im „Antritt„ bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

„Antritt“ ab sofort alle zwei Wochen!

Wir podcasten ab dieser Episode regelmäßiger. Der „Antritt“ erscheint ab Juni 2021 zweimal im Monat. Die jeweils erste Folge veröffentlichen wir weiterhin immer am ersten Freitag des Monats, die jeweils nächste Folge dann zwei Wochen später.

Regelmäßig bei Steady unterstützen

Mit dieser Ausgabe starten wir auch unsere eigene Community bei Steady. In der neuen Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch einmal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Apple Podcasts Abonnements ist gestartet. Auch dort könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Juniausgabe 2021:

Sylvia Schenk über die Absage der Bahn-EM in Belarus

Eigentlich hätte Ende Juni in Belarus die Europameisterschaft im Bahnradsport stattfinden sollen. Doch nach der durch Belarus erzwungenen Notlandung einer Ryanair-Maschine und der Verhaftung des Regimekritikers Roman Protassewitsch hat der europäische Radsportverband die EM in Minsk abgesagt. Ein paar Tage vorher hatte schon der Bund Deutscher Radfahrer seine Teilnahme zurückgezogen, inzwischen ist die EM mit ungewissem Austragungsort auf den Oktober 2021 verschoben worden.

Sylvia Schenk ist ehemalige Präsidentin des Bundes Deutscher Radfahrer und hat die Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International geleitet. Wir haben mit ihr über die Absage der Bahn-EM in Belarus, den Zusammenhang von Sport und Politik und über die Vergabekriterien für Sportereignissen gesprochen.

Sylvia Schenk über die abgesagte Bahnrad-EM in Belarus 20:31 Download

Ausfahrt des Monats: Zu Pfingsten zu den Eltern

In der Ausfahrt des Monats geht es um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Einmal im Monat sprechen wir darüber, was ihr auf dem Rad erlebt. Sei es beim Brötchenholen am Morgen oder der Durchquerung eines Kontinents.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Kerstin aus München, denn sie ist zu Pfingsten mit dem Rennrad einmal längs durch Bayern gefahren, um ihre Eltern zu besuchen. Von München ging es bis nach Hof und dabei kamen einige Erinnerungen an die Kindheit auf.

Kerstin aus München über ihre Ausfahrt 16:22 Download

