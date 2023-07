Antritt | Technik bei der Tour de France, Felgenbremse ohne Biss

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Juliausgabe 2023:

Klingeln bei Klötzer: Technik bei der Tour de France

Der Juli ist Tour-de-France-Zeit, das gilt natürlich besonders für unseren Technikerkollegen Jens Klötzer vom Tour-Magazin. Mit seinem Kollegen Julian Schultz ist Jens ins Baskenland und nach Frankreich gereist, um das Rennen mehr als eine Woche lang zu begleiten. Die beiden Redakteure haben sich dabei auf die Suche nach technischen Details und Geschichten aus dem Fahrerlager gemacht, die sie in einem Blog veröffentlichen. Und natürlich hat Jens auch mit uns gesprochen und uns seine Lieblingsgeschichten verraten, außerdem wagt er noch einen kleinen Rückblick auf die Eurobike.

Klingeln bei Klötzer: Technik bei der Tour de France 33:00 Download

Mein Fahrrad ist krank: Felgenbremse ohne Biss

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Christiane über eine Felgenbremsanlage, von der uns Tobi per Mail berichtet hat.

„Es geht um zu geringe Bremsleistung an der Hinterradbremse bei einem Rennrad mit Felgenbremse. Vermutlich ist es etwas ungewöhnlich aber ich bin einen Schritt zurück in der technischen Entwicklung gegangen und wechselte von Scheibenbremse auf Felgenbremsen. Das Rad hat einen Carbonrahmen, die Bremse ist eine Shimano Ultegra, Züge/Zughüllen sind von Shimano und der Zug ist im Oberrohr verlegt. Alles ist neu.

Wenn ich das Rad schiebe und die Hinterradbremse betätige, blockiert das Hinterrad erwartungsgemäß. Anders ist es, wenn ich auf dem Rad sitze und fahre. Ich kann noch so kräftig die Bremse betätigen, bekomme allerdings nur dürftige Bremsleistung. Blockieren lässt sich das Hinterrad bei weitem nicht.

Ich habe nun bereits einiges versucht. […] Ich vermute nun, dass der Zug am Ein- oder Ausgang vom Oberrohr reibt und daher der Wirkungsverlust kommt. Ich habe allerdings keine Idee was man dagegen tun kann.

Danke & Gruß

Tobi“

Natürlich weiß Christiane hier Rat. Wenn ihr auch ein mechanisches Problem habt, das wir einmal mit ihr besprechen sollen, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

Mein Fahrrad ist krank: Felgenbremse ohne Biss 24:32 Download

