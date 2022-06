Antritt | Thüringen Ladies Tour 2022 und innenverlegte Schalt- und Bremsleitungen

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Juniausgabe 2022:

Vera Hohlfeld über die Thüringen Ladies Tour 2022

Ende Mai hat die Lotto Thüringen Ladies Tour mit sechs Etappen von Hof nach Altenburg stattgefunden. Gewonnen hat Alexandra Manly vom Team BikeExchange-Jayco, die Rundfahrt ist 2022 zum ersten Mal live im Fernsehen übertragen worden. Trotzdem steht die Existenz des traditionsreichen Etappenrennens auf dem Spiel. Wir sprechen mit Organisatorin Vera Hohlfeld über die Gründe dafür und an welchen Punkten sie mehr Unterstützung für das Rennen braucht.

Vera Hohlfeld über die Thüringen Ladies Tour 2022 24:51 Download

Klingeln bei Klötzer: Innenverlegte Schaltzüge und Bremsleitungen

Fahrräder haben lange Zeit als simple Geräte gegolten, an denen Pflege und Wartung auch von Laien relativ einfach durchgeführt werden können. Das ändert sich gerade, denn immer öfter werden Bremsleitungen und Schaltzüge oder -kabel nicht nur im Rahmen, sondern auch durch Lenker, Vorbau und Gabelschaft geführt. Warum das passiert, was die Vorteile sind und welche Nachteile man in Kauf nimmt, wenn man sich ein solches Fahrrad zulegt, darüber sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin.

Klingeln bei Klötzer: Innenverlegte Schaltzüge und Bremsleitungen 19:26 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady gestartet. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: