Antritt | Gregor Schenk bei Tour de France und Roskilde, Jens Klötzer auf der Eurobike 2022

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Augustausgabe 2022:

Ausfahrt des Monats: Tour de France in Kopenhagen, Roskilde und nach Leipzig

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit detektor.fm-Musikredakteur Gregor Schenk, denn der hat den Start der Tour de France 2022 in Kopenhagen besucht. Er ist für einen Tag zum Roskilde-Festival gefahren und hat sich dann mit seinem Rennrad auf den Weg nach Leipzig gemacht.

Klingeln bei Klötzer: Eurobike 2022 erstmals in Frankfurt

Die Eurobike ist eine der wichtigsten Fahrradmessen der Welt. Anfang der Neunzigerjahre wurde sie in Friedrichshafen am Bodensee gegründet, hat dann die Funktion einer Leitmesse übernommen und ist am Bodensee schließlich an ihre Grenzen gestoßen. Das Messegelände oder auch die weitere Infrastruktur in Friedrichshafen waren zu knapp bemessen, um den weltweiten Besuchsansturm zu bewältigen. Nach einigen Einschnitten – unter anderem natürlich durch die Corona-Pandemie – ist die Eurobike zum Jahr 2022 nach Frankfurt am Main umgezogen. Das Messegelände dort ist deutlich größer, die Verkehrsanbindung besser und es gibt ausreichend Hotels in der Stadt. Doch wie gelungen ist diese erste Ausgabe der Frankfurter Eurobike gewesen, was hat es zu sehen gegeben und wie geht’s weiter mit Messe und Branche? Darüber haben wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tour-Magazin gesprochen.

