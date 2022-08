Antritt | Tour-Rückblick mit Simon Geschke und Romy Kasper sowie Techniktipps von Christiane

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Augustausgabe 2022:

Neun Tage Bergtrikot

Wer sich in den letzten Wochen mit Radsport und vor allem mit der Tour de France der Männer beschäftigt hat, der oder die dürfte an diesem Namen nicht vorbeigekommen sein: Simon Geschke. Der gebürtige Berliner hat im Jahr 2015 bei der Tour de France eine Etappe gewonnen, sein jüngster Erfolg nun hat ihn aus deutscher Perspektive zu der Figur der Tour gemacht: Neun Tage hat er das Bergtrikot tragen können.

Wir sprechen nun im Antritt über all das in Ruhe: Über seine persönliche Tour, die Verlängerung der eigenen Karriere, über die Zufriedenheit mit dem eigenen Abschneiden und die Dankbarkeit für die Anteilnahme in Deutschland.

Simon Geschke über seine Tour 44:37 Download

Die Tour de France Femmes ist zurück

2009 hat es die letzte französische Landesrundfahrt für Frauen gegeben – damals noch unter dem Namen Grande Boucle Féminine. 13 Jahre später gibt es eine „Neuauflage“, die Tour de France der Frauen. Romy Kasper, seit 2008 Profi-Radrennfahrerin, ist für das Jumbo-Visma angetreten und wurde zweitbeste Deutsche im Gesamtklassement.

Sie berichtet im Interview vom Rennen und wir fragen, inwiefern die Tour de France etwas im Frauenradsport verändert hat.

Romy Kaser über die Tour de France der Frauen 25:16 Download

Montagefett und die richtigen Felgen-Bremsbeläge für Carbon- oder Alu-Laufräder

Wir sprechen mit Werkstattmeisterin Christiane über eure Technik-Fragen, die ihr uns schickt. Diesmal kommt die Frage von Felix, er hat uns über Instagram geschrieben: Er möchte sein Rennrad zum dritten Mal neu aufbauen und sowohl Alu- als auch Carbon-Laufräder fahren. Gibt es Felgenbremsbeläge, die für beide Felgenmaterialien geeignet sind oder muss er immer wechseln?

Außerdem schreibt Alexander aus Marburg: Welches Montagefett empfiehlt Christiane? Die Antworten hört ihr in unserer Rubrik „Mein Fahrrad ist krank“.

Montagefett und die richtigen Felgen-Bremsbeläge für Carbon- oder Alu-Laufräder 21:27 Download

