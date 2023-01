Antritt | Unsere Wunschräder mit Rennlenker, Radreise von Portugal ans Nordkap

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Januarausgabe 2023:

Klingeln bei Klötzer: Welche Räder mit Rennlenker fehlen?

Unser Technikchef Jens Klötzer vom Tour Magazin und Antritt-Redakteur Gerolf Meyer sind Freunde aller Fahrräder, die über einen solchen Rennlenker verfügen. Denn damit lassen sie sich sehr dynamisch, abwechslungsreich und elegant bewegen – finden die beiden. Und obwohl in der Kategorie der Rennräder und Gravelbikes in den letzten Jahren sehr viel Entwicklung und Innovation herrschen, fehlen bestimmte Räder. Oder vielleicht gerade deswegen?

Zum Jahresbeginn erklären Jens und Gerolf, welche Räder ihrer Meinung nach fehlen. Gemeinsam mit Christian wagen sie einen kleinen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Marktes.

Klingeln bei Klötzer 39:03 Download

Ausfahrt des Monats: Von Portugal ans Nordkap

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Angelika, denn sie ist im Sommer 2022 vom Südzipfel Portugals bis ans Nordkap gefahren. Wir sprechen mit ihr über diese große Reise, über die sie auch ein Buch geschrieben hat. Mehr dazu findet man auch auf ihrer Website Aufgestiegen Abgefahren.

Die Ausfahrt des Monats 20:42 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: