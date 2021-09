Antritt | VCD zur Bundestagswahl, Kerstins Reise nach Kroatien

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Septemberausgabe 2021:

Verkehrsclub Deutschland zur Bundestagswahl

Ende September ist Bundestagswahl und eins ist ganz sicher: Es wird einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin geben. Für viele Menschen ist damit die Hoffnung verbunden, dass die neue Regierung sich auch in Sachen Verkehrswende deutlich stärker engagieren wird. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat einen Forderungskatalog zur Bundestagswahl aufgestellt und in einem Wahlcheck die Programme von fünf großen Parteien unter die Lupe genommen. Wir sprechen darüber mit Anika Meenken, sie ist beim VCD zuständig für Radverkehr und Mobilitätsbildung.

Verkehrsclub Deutschland e.V zur Bundestagswahl 22:45

Ausfahrt des Monats: Kerstin fährt nach Split

In leichter Abwandlung von „Wichtig ist aufm Platz“ sagen wir beim Antritt einmal im Monat: Wichtig ist auf der Straße oder dem Trail! In der Ausfahrt des Monats sprechen wir mit euch über eure Raderlebnisse. Ganz gleich, ob euch auf dem Weg zum Bäcker ein Eichhörnchen aufgelauert hat oder ihr gerade drei Kontinente in zwei Wochen durchkreuzt. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Kerstin aus Wildeshausen bei Bremen, die das Radfahren erst vor wenigen Jahren entdeckt hat und in diesem Sommer bis nach Split in Kroatien gefahren ist.

Ausfahrt des Monats mit Kerstin 15:50

„Antritt“ alle zwei Wochen!

Wir podcasten nun häufiger. „Antritt“ erscheint zweimal im Monat. Die jeweils erste Folge veröffentlichen wir weiterhin immer am ersten Freitag des Monats, die jeweils nächste Folge dann zwei Wochen später.

