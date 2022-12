Antritt | Weihnachtsfeier der Antritt-Redaktion

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Dezemberausgabe 2022:

Weihnachtsfeier der Antritt-Redaktion

Seit Januar 2022 ist der Antritt vierstimmig: Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig ist als Werkstattchefin zu uns gestoßen, Jens Klötzer vom TOUR-Magazin ist seit über sieben Jahren unser Technikfuchs und Christian Bollert und Gerolf Meyer sind Antritt-Moderatoren der ersten Stunde. Doch es hat bisher noch keinen Studiotermin gegeben, bei dem sich alle Antritt-Stimmen gemeinsam unterhalten haben – unsere Weihnachtsausgabe 2022 ändert das.

Dabei werden sowohl die Fragen nach den Irrwegen der Fahrradtechnik wie den fehlenden Modellen am Markt beantwortet, wir reisen gemeinsam in die Kindheit und erinnern uns an die ersten Momente auf dem Rad. Und wir fragen uns, woran wir beim Radfahren eigentlich (nicht) denken und was wir statt zu kaufen lieber verkaufen sollten. Und was war eigentlich dein Lieblingswerkzeug und was hast du noch nie gemacht, würdest du aber gern?

Das und mehr gibt es in unserer letzten Ausgabe des Jahres. Wir wünschen gute Fahrt.

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: