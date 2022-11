Antritt | Fahrrad ist krank: Welches Kettenöl, Klappradreise von Einbeck nach Leipzig

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Novemberausgabe 2022:

Mein Fahrrad ist krank: Welches Kettenöl?

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen.

In dieser Ausgabe geht es um „Korrosionshügelchen“ im Sitzrohr, die Stefan beschäftigen und um Fragen zum Kettenöl, die uns Heike per Mail geschickt hat:

Welche Vorteile und Nachteile hat welches Kettenöl? Soll ich mehrere Öle für die verschiedenen Räder zu nutzen? Darf ich einfach von der einen Öl-Art auf eine andere Öl-Art wechseln?

Natürlich weiß Christiane hier Rat. Wenn ihr auch ein mechanisches Problem habt, das wir einmal mit ihr besprechen sollen, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm.

Mein Fahrrad ist krank: Welches Kettenöl? 29:23 Download

Ausfahrt des Monats: Mit dem Klapprad von Einbeck nach Leipzig

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Simon, denn er hat sich in seiner alten Heimat ein ganz besonderes Klapprad angelacht und ist damit ein ganzes Stück über Land gefahren.

Ausfahrt des Monats: Mit dem Klapprad von Einbeck nach Leipzig 18:05 Download

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: