AutoMobil | ABSOLUT

Was bedeutet ABSOLUT?

Der Projektname ABSOLUT ist ein Akronym und steht für „Automatischer Busshuttle selbstorganisierend zwischen Leipzig und dem BMW-Terminal“.

Was ist das Ziel?

Ab kommendem Jahr sollen die Leipziger Haltestellen „Messegelände“ und „BMW-Zentralgebäude“ durch eine autonom-fahrende Buslinie miteinander vernetzt werden. Das Projekt untersucht, wie automatisierte, vernetzte Kleinbusse im städtischen Raum eingesetzt werden können. Dabei sollen die autonom-fahrenden Busse kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zum Leipziger Öffentlichen Personennahverkehr sein.

Die Shuttles sollen langfristig im ländlichen Raum agieren und on demand gerufen werden können. Damit kommt Person A dann zum flächendeckenden Nahverkehrsangebot der Stadt und kann von dort aus weiter. Mario Nowack, Leiter des Projekts ABSOLUT

Warum gibt es das Projekt?

Es gibt in Deutschland mehrere Projekte mit autonom-fahrenden Bussen im Öffentlichen Personennahverkehr, beispielsweise auch in Monheim am Rhein. Die bisherigen Projekte erreichen jedoch keine sogenannte ÖPNV-taugliche Geschwindigkeit. Im Rahmen des Projekts ABSOLUT sollen daher auch autonome Fahrzeuge getestet werden, die eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreichen. Während des gesamten Testzeitraums wird ein Fahrer oder eine Fahrerin an Bord sein. Auch wenn das Ziel autonom-fahrende Shuttles sind.

Wer steckt dahinter?

Unter anderem stecken Fahrzeugentwicklung, Leitstellenentwicklung, Wirtschaft und Wissenschaft, wie die Technische Universität Dresden, unter der ABSOLUT-Decke. Hinzu kommen ansässige städtische Institutionen wie beispielsweise das Leipziger Tiefbauamt. Leiter des Projekts sind jedoch die Leipziger Verkehrsbetriebe.

Der Leiter des Projekts ABSOLUT, Mario Nowack, hat mit detektor.fm-Redakteurin Valerie Zöllner über den zukünftigen Shuttle-Service gesprochen.