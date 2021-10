AutoMobil | Tankstelle der Zukunft

Tankstelle der Zukunft

Tankstellen sind in unserer Wahrnehmung mehr als nur der Ort, wo das Automobil mit neuem Kraftstoff aufgefüllt wird. Es gibt dort auch Zeitschriften und warmen Kaffee. Im ländlichen Raum ist es zudem oft der Ort, an dem man sonntags noch grundlegende Lebensmittel kaufen kann.

Doch auch die Tankstellen, wie wir sie kennen, stehen vor großen Veränderungen. Immer mehr Autos und Lastwagen fahren mit alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff oder werden elektrisch betrieben. Auch der Verkehr in Großstädten wird inklusiver, wodurch Autos und Tankstellen eine neue Rolle einnehmen können. Wie beeinflusst das die Tankstelle, wie wir sie heute kennen? Wird es bald flächendeckend Stromladestationen mit Servicebereich geben?

Ladestation statt Benzinzapfsäule

Um die optimale Servicestation für den Autoverkehr der Zukunft zu entwerfen, hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zusammen mit dem Unternehmen Aral einige Szenarien entworfen und vier verschiedene Bereiche für Tankstellen in Deutschland festgestellt. Dabei wird von einem stark wachsendem Verkehrsaufkommen ausgegangen, das aber ganz anders aussehen wird als der heutige Verkehr. Tankstellen werden sich den Untersuchungen zufolge in den vier Bereichen von Großstadt bis Autobahn-Station stark in ihrer Funktionalität unterscheiden. Und die Vielfalt in der Mobilität hat zur Folge, dass die Servicestationen ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssen.

Mein Eindruck ist, dass es nicht mehr die eine Tankstelle geben wird. Dr. Julia Jarass, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut für Verkehrsforschung beim DLR

Im Gespräch mit detektor.fm-Redakteur Lars Feyen erklärt Dr. Julia Jarass vom Institut für Verkehrsforschung beim DLR, wie die verschiedenen Szenarien erstellt wurden und wie die Tankstelle der Zukunft die Anforderungen der veränderten Mobilität erfüllen kann.