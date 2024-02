destilliert | Februar 2024: Neuer Storytelling-Podcast „Nach der Kohle“

Neuer Storytelling-Podcast „Nach der Kohle“

Streng genommen ist es zwar schon im Januar losgegangen, aber trotzdem steht der Februar bei detektor.fm ganz im Zeichen unseres neuen Storytelling-Podcasts „Nach der Kohle“. Host Joana Voss reist darin quer durch das Mitteldeutsche Braunkohlerevier — und spricht direkt vor Ort mit Menschen darüber, was der Kohleausstieg in der Region bedeutet. Entsteht hier ein ostdeutsches Silicon Valley, in dem Ex-Bergmänner grünen Wasserstoff produzieren? Oder droht der Region nach der Wende ein zweiter Strukturbruch?

Ich habe niemanden getroffen, der gesagt hat: Kohleausstieg finden wir scheiße, deswegen wählen wir die AfD. Joana Voss, Host von „Nach der Kohle“ Foto: detektor.fm

„Nach der Kohle“ ist am 27. Januar gestartet, neue Folgen gibt es immer samstags bei detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt.

Highlights für Musik- und Filmfans

Musik- und Filmfans dürfen sich im Februar außerdem auf mindestens drei weitere Highlights bei detektor.fm freuen. Zum einen wacht Tracks & Traces für eine Sonderfolge aus dem Winterschlaf auf: Zu Gast ist Fritz Kalkbrenner, der seinen mittlerweile 15 Jahre alten Song „Facing the Sun“ jetzt nochmal in einer neuen Version rausgebracht hat. Ab dem 12. Februar übernimmt Popkünstlerin Mine pünktlich zum Start ihres neuen Albums „Baum“ eine Woche lang den Popfilter von detektor.fm. Und pünktlich zur Berlinale präsentiert „Was läuft heute?“ die Film- und Serienhighlights der Award Season.

In der Februar-Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ spricht Christian Bollert mit Reporterin Joana Voss über Recherchereisen ohne Auto, ihre Lieblingsszene in „Nach der Kohle“ und die Frage, ob Ex-Bergmänner und Klimaaktivistinnen politisch wirklich so weit auseinanderliegen.

(00:00:00) Intro und Begrüßung Joana Voss

(00:00:27) „Nach der Kohle“ ist gestartet

(00:05:55) Joanas Highlight im Podcast

(00:08:21) „Nach der Kohle“ als Beispiel für Strukturwandel

(00:11:00) Transformationskompetenz vs. -müdigkeit

(00:13:35) Zwei Jahre russischer Anriffskrieg bei Zurück zum Thema

(00:14:55) Award-Season bei Was läuft heute?

(00:15:44) Spektrum der Wissenschaft und Tracks and Traces

(00:16:36) Joanas Empfehlung

(00:19:36) Christians Empfehlung

(00:21:06) Verabschiedung