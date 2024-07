Eurobike: alles rund ums Fahrrad

30 000 Besucher auf 150 000 Quadratmetern — das ist die Eurobike in Frankfurt am Main. 1 900 Aussteller aus Deutschland und der ganzen Welt stellen hier ihre Fahrrad-Neuheiten aus. Und wo Fahrräder sind, da sind natürlich auch die „Antritt“-Hosts Christian Bollert und Gerolf Meyer. Und deswegen zeichnen sie die neue Folge von „detektor.fm destilliert“ dieses Mal direkt von der Messe auf. Für Gerolf und Christian auch eine passende Gelegenheit, um mal über die Hintergründe ihrer Arbeit zu sprechen: Wie wird man eigentlich Fahrrad-Journalist? Und was fasziniert gerade Gerolf so am Thema Zweirad-Mobilität?

Das Fahrrad hat sich früh in mein Leben geschlichen und ich habe festgestellt, dass das eine der besten Maschinen ist, die es gibt. Eine Art Weltentdeckungsmaschine. Gerolf Meyer, Co-Host vom „Antritt“-Podcast

Auf der Eurobike dreht sich dieses Jahr alles um das Thema Elektromobilität — da kommt man 2024 einfach nicht mehr dran vorbei. Aber auch künstliche Intelligenz wird beim Fahrrad immer wichtiger. Mehr von der Messe hört ihr in der neuen „Antritt“-Folge, die Gerolf und Christian vor Ort aufgenommen haben.

Neuer Podcast: Geschichten aus der Mathematik

In der Juni-Ausgabe von „destilliert“ haben Christian und Charlotte Thielmann schon ausführlich über unseren neuen Podcast „Geschichten aus der Mathematik“ besprochen. In der Folge, die Ende Juli erscheinen wird, geht es um Gottfried-Wilhelm Leibniz und Isaac Newton. Die zwei Größen der Mathematik hatten nämlich — Beef. Beide haben sich gegenseitig vorgeworfen, beim jeweils anderen abgeschrieben zu haben. Wie war’s wirklich? Das erfahrt ihr am 31. Juli hier.

Und wer es weniger mit Mathe hat, dafür aber mit Kunst, der kommt beim „Monopol“-Podcast auf seine Kosten: Da geht es in der neuen Folge um Andy Warhol und die Frage nach der Schönheit.

Was Christian Bollert und Gerolf Meyer auf der Eurobike erleben, wie viel man eigentlich für ein gutes Fahrrad ausgeben muss und welches Buch Christian für den Sommer empfehlen kann, erfahrt ihr in der Juli-Ausgabe von „detektor.fm destilliert“.

(00:00:00) Opener

(00:00:37) Begrüßung Gerolf

(00:01:01) Antritt auf der Eurobike 2024

(00:02:21) Wie wird man Fahrrad-Journalist?

(00:09:49) Über den Antritt-Podcast

(00:11:14) Podcast Trends 2024

(00:15:39) Faszination Fahrrad

(00:19:27) Neuer Podcast: Geschichten aus der Mathematik

(00:22:12) Über Andy Warhol im Monopol Podcast

(00:24:03) „brand eins Podcast“: Juli-Thema „Gutes Geld“

(00:24:48) Gerolfs und Christians Juli-Tipps

(00:29:29) Verabschiedung