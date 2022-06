destilliert | Juni 2022: Gartenradio, re:publica 2022 und #mtm22

re:publica 2022: Podcasts als offenes Ökosystem

Seit fünf Jahren erlebt das Medium Podcast international und in Deutschland einen Boom. Große Plattformen wie Audible, Apple Podcasts oder Spotify kämpfen mit Milliarden um die Vormacht in einem rasant wachsenden Markt. Auf der re:publica 2022 diskutieren Maria Lorenz-Bokelberg (Pool Artists), Marc Krüger (rbb) und Tina Jürgens (Zebra Audio) mit Christian Bollert über die Frage, wie Podcasts als Medium auch künftig ein offenes Ökosystem bleiben können. Die Diskussion wird im Anschluss auch eine Live-Episode des brand eins-Podcasts, die dann am 17. Juni erscheint.

Rückblick auf die Medientage Mitteldeutschland

Ein Teil unseres Teams arbeitet das ganze Jahr auf die Medientage Mitteldeutschland hin. In dieser Woche haben die Medientage am 1. und 2. Juni auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei stattgefunden. Ein wichtiges Thema dort vor Ort sind natürlich auch Podcasts gewesen. In den nächsten Tagen könnt ihr alle Sessions der Medientage bequem bei youtube nachschauen, wir stellen diese gerade nach und nach online. Bis dahin gibt es für ganz Eilige auch die Livestreams zum Nachschauen.

Heike Sicconi vom „Gartenradio“

In unserem Hauspodcast „detektor.fm destilliert“ ist erstmals Heike Sicconi zu Gast. Sie produziert seit 2016 den sehr aufwendigen Gartenradio-Podcast. Im Gespräch mit Christian Bollert erklärt sie, was sie am Gärtnern begeistert, warum sie fast immer mindestens eine Erkenntnis mitnimmt und welche Episode den Podcast am ehesten charakterisiert.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:37 Begrüßung und Vorstellung Heike Sicconi

00:02:20 Wann ging es los mit dem Gartenradio?

00:04:05 Heike über ihre Erfahrungen mit Podcasts

00:11:18 Was sollte man zuerst hören?

00:12:25 Kommende Höhepunkte im Gartenradio

00:13:51 brand eins re:publica Special und weitere detektor.fm-Tipps

00:16:33 Medientage Mitteldeutschland 2022

00:17:27 Heike’s Tipp für den Juni 2022

00:18:23 Verabschiedung