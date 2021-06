Feinkost | Kücheninspiration

Jeden Abend die gleiche Frage: Was ess‘ ich jetzt? Am Ende hat man auf nichts Lust, es fehlen Zutaten oder der Hunger ist so groß, dass man einfach irgendwas bestellt. Dabei gibt es eine Fülle an Kücheninspiration im Netz und in Kochbüchern. Allerdings ist die Auswahl oft dann schon wieder so groß, dass man trotzdem nicht wirklich was findet. Genau diesem Dilemma widmet sich die neue Folge Feinkost: die Hosts Ina Lebedjew und Rabea Schloz geben Tipps für mehr Kücheninspiration.

Zwischen Kochbüchern und YouTube-Videos

Es ist die erste Folge der „neuen“ Feinkost. Zum einen haben die Hosts gewechselt, zum anderen konzentriert sich jetzt alles auf das Thema „Besser essen“. Im Podcast geht es um hilfreiche Tipps, Küchengadgets, Rezepte, altbekannte und wiederentdeckte Lebensmittel. Jede Folge hat damit ein festes Thema – und die Hörerinnen und Hörer entscheiden selbst, worum es geht.

Wo findet man die besten Rezepte, was sollte man immer im Haus haben, um trotzdem noch was tolles kochen zu können, und welche Lebensmittel sind besonders flexibel einsetzbar? Darum geht’s in der neuen Folge zur Kücheninspiration.

Rezepte der Woche

Chili-Knoblauch-Öl (eigenes Rezept)

100 ml Öl nach Wahl

2 bis 4 Chilis (wer es nicht so scharf mag: Kerne rausnehmen!)

4 Knoblauchzehen

Öl leicht erhitzen, es darf nicht kochen. Chilis rein, Knoblauch dazu und 20 Minuten bei niedriger Hitze ziehen lassen. Ist das Öl zu heiß, frittiert der Knoblauch und gibt weniger Geschmack ab!

Basilikum-Pesto (eigenes Rezept)

100 ml Olivenöl

30 ml Chili-Knoblauch-Öl (kann auch durch normales Öl ersetzt werden)

je nach Belieben Knoblauch

50 g Parmesan; für die vegetarische Variante Parmesan ohne tierisches Lab nehmen (gibt es in gut sortierten Biomärkten)

100 g Basilikum

ein paar Blätter frische Minze

Trockene Zutaten im Mixer gut durchmixen, anschließend das Olivenöl nach und nach zugeben. Wenn die Konsistenz noch nicht passt, einfach nach Belieben Parmesan, Basilikum oder Öl hinzugeben. Olivenöl kann im Mixer bitter werden, deswegen nicht zu lange mixen. Alternativen: Öl mit dem Löffel unterheben oder das Pesto auf dem Brett zubereiten. Dafür alle trockenen Zutaten mit einem großen Messer so lange bearbeiten, bis alles fein zerhackt ist. Öl vorsichtig drüber geben, mit dem Messer einarbeiten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

eine Dose Thunfisch aus nachhaltiger Fischerei ( 120 g Abtropfgewicht)

Dose Thunfisch aus nachhaltiger Fischerei ( Abtropfgewicht) ein Esslöffel eingelegte Kapern

Esslöffel eingelegte Kapern ein Esslöffel Zitronensaft

Zitronensaft 2 Esslöffel Mayonnaise

Mayonnaise 2 Esslöffel Olivenöl

Thunfisch abtropfen lassen und mit den restlichen Zutaten in ein hohes Gefäß geben. Mit der Gabel oder dem Pürierstab mixen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

ein Riegel (vegane) Butter

3 bis 6 Esslöffel Tomatenmark (je nach Wunsch)

etwas Basilikum

getrockene Tomaten (in Öl)

Basilikum waschen und klein schneiden, getrocknete Tomaten klein schneiden. In der Küchenmaschine oder mit der Hand mit der Butter und dem Tomatenmark mischen, nach Belieben mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im Kühlschrank durchkühlen.