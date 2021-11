Fortschritt | Smart City

Was macht eine Smart City aus?

Das Leben in einer Smart City soll für Bürgerinnen und Bürger einfacher und komfortabler sein. So wie das bei vielen „smarten“ Dingen ist. Blickt man aber auf die Verwaltung, ist die in vielen Orten noch gar nicht so smart, wie sich einige das vielleicht wünschen würden.

In einigen Städten können Menschen ihr neues Auto zulassen, ohne dafür das Haus zu verlassen. Das geht dann online, wenn man einen Ausweis mit Online-Funktion hat und ein entsprechendes Lesegerät und/oder App. Aber sich nach einem Umzug ummelden oder einen neuen Ausweis beantragen? Dafür müsse man meistens doch noch zum Amt, sagt Agnes Mainka. Sie hat zum Thema „Smart Cities“ promoviert.

Bei vielen Dingen hapert es einfach im Moment noch an der Umsetzung. Der Wille ist da in der Verwaltung. Aber viele Verwaltungen sagen auch: Es läuft ja bisher. Man ist ein Gewohnheitstier. Agnes Mainka, Institut für Informatik Universität Osnabrück

Mit gutem Beispiel voran

Seit mehreren Jahren zählt Darmstadt zu Deutschlands zukunftsfähigsten Städten, sie nennt sich selbst: „Digitalstadt“. In mehreren Bereichen wurden Smart-City-Projekte umgesetzt, die etwa die Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Stadt verbessern sollen. Ein Beispiel sind intelligente Mülltonnen, die ihren Füllstand selbst mitteilen und nur bei Bedarf geleert werden. Und obwohl immer von Smart City gesprochen werde, seien solche und ähnliche Projekte auch in kleineren Orten und ländlichen Gegenden umsetzbar, sagt Agnes Mainka.

Im Podcast spricht detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle mit Agnes Mainka darüber, was eine Smart City ausmacht und was es bereits für Services gibt, bei denen ihr euren Online-Ausweis nutzen könnt.