Gartenradio | Botanik im Oman

Von Athen bis zum Oman: Grenzenlose Botanik

Durch einen Zeitungsartikel ist Heike Sicconi auf die diesmalige Gesprächspartnerin gestoßen. Sie heißt Marina Tsaliki und ist Tochter eines griechischen Diplomaten. Mal lebte die Familie in England, dann in Albanien, Syrien, Athen und Deutschland. Irgendwann hat ein besonders fesselnder Biologieunterricht ihre Liebe zu Pflanzen geweckt. Die Begeisterung war nachhaltig. Sie hat in Bremen studiert und promoviert. Doch irgendwann zog es die Botanikerin wieder in die Ferne: Sie hatte eine Stellenanzeige im Oman entdeckt, sich beworben und den Job bekommen. 2011 packte die damals 33-Jährige ihre Sachen und reiste in den Oman. Im Nahen Osten fühlte sie sich wohl — nach sechs Jahren zog sie weiter in die Arabischen Emirate.

Jetzt ist sie zurück in Deutschland und hat im November 2023 die Leitung des Botanischen Gartens, der Flora, in Köln übernommen. Und dort hat sie bei einem Treffen von ihrem Leben und ihrer Arbeit im Nahen Osten erzählt, vom Stellenwert der Gärten, von hilfsbereiten Beduinen, Skorpion-Spuren vor dem Zelt und der Vorliebe für grünen Rasen im arabischen Raum.

Gartenradio bei Steady

