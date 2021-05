Gartenradio | Das große Buch der Gärtnerinnen und Gärtner

Anja Birne organisiert und begleitet mehrere Gartenreisen im Jahr, vor allem nach England. Marion Nickig ist eine viel beschäftigte Gartenfotografin. Die Idee für ein gemeinsames Buch hatten die beiden „Reiseleiterinnen“ schon vor der Pandemie. Und nachdem sich die anfängliche Schockstarre aufgelöst hatte, haben sie gemerkt, dass eine Recherche auch unter Corona-Bedingungen möglich ist, wenn sich alle an die Regeln halten.

So schrecklich Corona ist: Ohne diese Pandemie hätten wir vielleicht gar nicht die Zeit gehabt, einhundert Gärtnereien auszuwählen, zu besuchen und zu beschreiben. Anja Birne, Autorin von „Das große Buch der Gärtnerinnen & Gärtner“

Ein Almanach der Gartenbranche

Für Gartenliebhaber ist das „Das Große Buch der Gärtnerinnen & Gärtner“ ein Glücksfall. Einhundert Portraits zeigen die vielen Sammler, Jäger und Visionäre unter den Gärtnerinnen und Gärtnern vor allem in Deutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich. Und diese Auswahl sei nicht einmal vollständig, bedauern die Autorinnen:

Wir hätten auch zweihundert Gärtnereien portraitieren können, aber die haben einfach nicht mehr ins Buch gepasst. Anja Birne und Marion Nickig

Anja Birne und Marion Nickig haben deshalb Gärtnereien ausgewählt, die sich auf besondere Pflanzen wie Päonien, Fuchsien oder Rosen spezialisieren, die die kulinarische Bandbreite von Küchengärten erweitern oder klimaresiliente Trockenkünstler sammeln und erproben.

Blättern – Lesen – Weitersuchen

Es macht Spaß, in dem dicken Buch zu stöbern, und man hat lange etwas davon, denn wohl kaum jemand wird es in einem Rutsch lesen. Es ist nach Regionen geordnet und wer einen Abstecher plant, findet bei jeder Gärtnerei noch zusätzliche Ausflugstipps.

Bei welchem jungen Gärtner man über blühende Show Fancy Auriculas staunen kann, wo Hitzekünstler als Bulgarische Steppe präsentiert werden, welche Gärtnerin mit dem Motorrad auf Pelargoniensuche geht und auf welches Wildobst Ralph Upmann setzt – all das erfahrt ihr in dieser Folge.