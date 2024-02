Gartenradio | Die Poesie des Kreisverkehrs

Faszination Kreisverkehr

Ein Kreisverkehr soll eigentlich vor allem den Verkehr ordnen und für Sicherheit auf der Straße sorgen. Gerade für Gartenliebhaberinnen und -liebhaber sind die grünen Inseln in der Mitte aber viel mehr als ein nützliches Stück Infrastruktur. Bis auf die Mini-Kreisverkehre, die von Bussen und LKWs überfahren werden dürfen, sind die mittleren und großen Kreisverkehre in der Regel bepflanzt und sogar bebaut, da gibt es also viel zu entdecken — mal Schönes, mal Kurioses und manchmal auch Unansehnliches.

Kreisverkehre? „Viel Potenzial“, meint auch der Hamburger Gartenplaner Jörg Pfenningschmidt. Schon vor 20 Jahren hat er damit begonnen, Kreisverkehre zu gestalten. In dieser Folge plaudert er aus dem Nähkästchen, woran er auch ohne Worte erkennt, ob einer seiner Kreisverkehre ankommt oder auch nicht; wie „berauschend“ manche Kreisel sein können, und welches die größten Herausforderungen für einen Kreisverkehr-Bepflanzer sind.

Grüne Inseln

Außerdem geht es in dieser Folge vom „Gartenradio“ darum, wie viele Kreisverkehre es in Deutschland gibt, wie groß die zu begrünende Fläche insgesamt ist und wo der erste Kreisverkehr der Welt angelegt wurde. Und der England-Blogger Rolf Ingo Behnke stellt die Skurrilitäten vor, die sich die Briten in Sachen Kreisverkehr einfallen lassen.

