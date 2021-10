Gartenradio | Gärten ohne Aufwand

Bild: Heike Sicconi | gartenradio.fm

Ein Garten und vier Regeln des Glücks

Ein großer Garten bedeutet meistens auch jede Menge Arbeit. Nicht so „De Tuinen van Appeltern“ in den Niederlanden. Ben van Ooijen hat den riesigen Glücksgarten geschaffen und meint, dass mit einer entsprechenden Planung, den richtigen Pflanzen und den vier Glücksregeln der Aufwand gar nicht so groß ist. Heike Sicconi von gartenradio.fm hat Garten und Gärtner getroffen.