Gartenradio | Peter Berg

Gartenplaner Peter Berg hat sich auf Gartengestaltung mit Steinen spezialisiert. Er gestaltet möglichst nachhaltige, naturnahe Gärten aus einer Kombination von Pflanzen und Findlingen, Trockenmauern und historischen Materialien wie alten Bahnsteigkanten.

Peter Berg: Gartengestaltung mit Amberbaum und Bahnsteigkante

Viele seiner Gartenlandschaften sind exklusiv. Die Kosten für einen Garten können schon einmal im siebenstelligen Bereich liegen. Mal sind es formale Gärten, die sich mit der heute eher nüchternen Architektur der Häuser auseinandersetzen und dann wieder sind es Gärten, die im Stil asiatischer Gartenplaner aussehen wie geborgte Landschaften. Bilder von Peter Bergs unterschiedlichen Gärten sind im Buch „Faszination Naturstein“, erschienen im Becker Joest Volk Verlag, und im Buch „Natur.Ästhetik.Design“, erschienen im Prestel Verlag, zu sehen.

In dieser Folge vom Gartenradio spricht Heike Sicconi mit Peter Berg in seinem Stein-Hang-Garten im rheinland-pfälzischen Sinzig darüber, wie er Steine verwendet, warum er auch ein Steinretter ist, was er sich vom legendären Fürst Pückler abgeguckt hat, und warum er seine Gärtner-Crew mit Ski-Langlauf zu Höchstleistung im Gartenbau coachen lässt.

Gartenradio bei Steady

Ab sofort könnt ihr das Gartenradio regelmäßig bei Steady unterstützen. So könnt ihr dabei helfen, dass der Gartenradio-Podcast dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Unterstützer und Unterstützerinnen können neue Episoden dafür früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat.