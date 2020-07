Gartenradio | Stadtgrün

Der Boom bei privaten sowie gewerblichen „Grünmachern“ mag auch an den Förderprogrammen liegen, die immer mehr Städte und Kommunen auflegen. In Köln gibt es beispielsweise das Programm Grün Hoch 3, das neben Beratung auch finanzielle Unterstützung liefert. Bis zu 50 Prozent der Kosten einer Begrünungs- oder Entsiegelungsmaßnahme wird gefördert, maximal 20.000 Euro.

Zu heiß, zu trocken, zu viel CO2

Denn längst haben auch Städte und Kommunen erkannt, dass die Folgen des Klimawandels die Lebensqualität in den Städten bedroht. Immer öfter entstehen Hitzeinseln, lange Trockenphasen wechseln sich mit Starkregen ab, der die städtische Kanalisation überfordert und zu Überflutungen führt. Zudem wird es immer enger in den Städten.

Es gibt zum Beispiel in Berlin mittlerweile zehnmal mehr Hitzetote als Verkehrstote. Peter Küsters

Laut einer Schätzung der UNO werden im Jahr 2050 Dreiviertel der Menschheit in Städten wohnen. Es gilt also, die Gratwanderung zwischen mehr Verdichtung und mehr Grün in den Städten hinzubekommen.

Warum Dachbegrünung nicht gleich Dachbegrünung ist, welche spektakuläre Dächer die Brüder schon begrünt haben, was man tun sollte, damit Dach und Fassade heil bleiben und welcher Baum gerade zum Star unter den Stadtbäumen avanciert – hören Sie in der Sendung.