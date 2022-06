Mission Energiewende | Fahrrad statt Auto

Wer regelmäßig mit dem Fahrrad fährt, dürfte auch schon einige nicht so tolle Radwege befahren haben. Der Fahrrad-Klima-Test vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (kurz: ADFC) aus dem Jahr 2020 hat gezeigt: Deutschlands Radwege bekommen gerade einmal die Schulnote 3,9 — ausreichend. Es ist also noch deutlich Luft nach oben.

Sicherheit beim Fahrrad fahren

Für 81 Prozent der Radfahrerinnen und Radfahrer ist das Sicherheitsgefühl beim Radfahren besonders wichtig, haben sie im Fahrrad-Klima-Test des ADFC angegeben. Die subjektive Sicherheit ist also ein ganz wichtiger Bestandteil, denn wer sich nicht sicher fühlt, steigt auch seltener auf’s Fahrrad. Das hat der Bund auch in seiner Strategie zur Förderung des Radverkehrs erkannt. Der Nationale Radverkehrsplan 3.0 hat das Ziel, den Radverkehr bis 2030 lückenloser, sicherer und besonders attraktiv für Pendlerinnen und Pendler zu machen. So würde das Fahrrad auch für längere Strecken genutzt, und es könnte mehr CO2 eingespart werden. Um den Verkehr an Kreuzungen sicherer für alle Beteiligten zu gestalten, bietet sich zum Beispiel das Design von niederländischen Kreuzungen an.

Autobahnen für Fahrräder

Das Schweizer Start-up urb-x wirbelt die Radverkehrsplanung mit seinen Radschnellwegen aus Holz ganz schön auf. Die BikeHighways aus Holz sind vierspurig, werden aus einzelnen Steckmodulen zusammengebaut (es erinnert schon etwas an eine Carrera Bahn) und verlaufen fünf Meter über der Straße. Auf ihnen könnte man also komplett unabhängig vom restlichen Verkehr fahren. Der Kampf um Platz im Straßenverkehr könnte damit deutlich entlastet werden. In Stuttgart soll so ein BikeHighway von urb-x an den Start gehen, das hat Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) angekündigt.

Das Fahrrad spielt eine ganz entscheidende Rolle, wenn es um die Frage geht: Was bedeutet eigentlich Mobilität und wie kann ich sie organisieren? Dr. Claus Doll, Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung Foto: Fraunhofer-ISI, 2017

Welche Rolle spielen Fahrräder und autofreie Zonen nun in der Mobilitätswende? Und auf welchem Stand sind Deutschlands Radwege? Darüber spricht detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew mit detektor.fm-Redakteurin Anna Luckow in dieser Folge unseres Klima-Podcasts Mission Energiewende. Außerdem erklärt Dr. Claus Doll vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, an welchen Stellen das Fahrrad in der Mobilitätswende eine besonders wichtige Rolle spielt.