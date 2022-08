Mission Energiewende | Hitze

Wenn Hitze zum Problem wird

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Wenn die Temperaturen auf dem Thermometer in die Höhe klettern, dann sorgt das bei manchen von uns für gute Laune. Für viele Menschen ist die Hitze aber eine große Gefahr, etwa für ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Schwangere und Kleinkinder. Durch die Hitze können sich bestehende Beschwerden wie Atemwegserkrankungen verschlimmern und hohe Temperaturen belasten das Herz-Kreislauf-System.

Eine aktuelle Studie, die das Robert-Koch-Institut in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt und dem DWD erarbeitet hat, zeigt: Insbesondere in den Jahren 2018 bis 2020 hat es ausgesprochen viele Hitzetote gegeben. Dass Hitze zur Naturkatastrophe werden kann, wird häufig vergessen. Dabei gilt die Hitzewelle von 2003 als eine der schwersten Naturkatastrophen der letzten hundert Jahre in Europa: 70 000 Menschen starben damals in Folge der hohen Temperaturen.

Wie wir uns vor Hitzewellen schützen können

In Folge des Klimawandels werden Hitzewellen in Zukunft immer häufiger auftreten. Um Hitzetote zu vermeiden, braucht es konkrete Schutzmaßnahmen. Der Ärzteverband Marburger Bund und auch die Bundesärztekammer fordern deshalb einen nationalen Hitzeschutzplan für Deutschland.

In Frankreich ist man in dieser Hinsicht schon weiter. Seit dort bei der extremen Hitzewelle 2003 fast 20 000 Menschen starben, gibt es in Frankreich einen nationalen Hitze-Plan. Eine Maßnahme darin: Die Mitarbeitenden der Kommunen rufen bei einer Hitzewarnung allein lebende, alte und chronisch kranke Menschen an und erkundigen sich nach deren Wohlergehen. Außerdem werden die Franzosen und Französinnen im Radio und Fernsehen darin erinnert, genug zu trinken und obdachlose Menschen werden mit Wasser versorgt.

Warum Hitze als Naturkatastrophe oft unterschätzt wird, wie der Klimawandel und unsere Gesundheit miteinander zusammenhängen und wie wir uns am besten vor der Hitze schützen können, darüber sprechen detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew und detektor.fm-Redakteurin Alea Rentmeister in der aktuellen Folge von „Mission Energiewende“.

Wie Klima und Gesundheit miteinander zusammenhängen, darum geht es auch in dieser Folge von “Grams’ Sprechstunde”.