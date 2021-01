Auch 2021 verspricht ein spannendes Jahr zu werden. Die Corona-Pandemie begleitet uns weiterhin obwohl mit dem Impfen gestartet wurde. Dennoch bleibt die Hoffnung bestehen, dass die Menschen 2021 endlich die Möglichkeit haben, Sachen aus dem alten Jahr nachzuholen.

Nachholbedarf, den auch die globale wie nationale Klimapolitik dringend nötig hat, denn aufgrund der Corona-Pandemie wurde 2020 vieles ver- und aufgeschoben. Wird 2021 also ein Jahr voller Chancen für einen besseren Klimaschutz?

Bundestagswahl und Weltklimakonferenz

Das wohl spannendste Event dieses Jahr wird die Bundestagswahl werden. Am 26. September wird deutschlandweit gewählt und die Frage beantwortet, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin von der noch amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel wird. Eine Entscheidung, die auch Auswirkungen auf die deutsche Klimapolitik haben wird – wie wird sich Deutschland nach der Wahl klimapolitisch orientieren? Und dabei ist die viel wichtigere Frage, ob damit den Klimazielen von Paris einen Schritt näher gekommen werden kann.

Im November folgt ein weiteres wichtiges Event, das prägend für den künftigen Klimaschutz ist. Nachdem die UN-Weltklimakonferenz 2020 aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde, wird sie vom 1.11. bis 12.11.2021 in Glasgow nachgeholt. Prägend ist sie in dem Sinne, dass man die Ziele und Maßnahmen aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 nachbessern will, um das Zwei-Grad-Ziel der Vereinten Nationen zu erreichen.

Das ist Neu in 2021

Außerdem kommt im Januar die CO2-Steuer. Eine Tonne CO2 wird dann 25 Euro kosten und bis 2025 soll die Bepreisung auf 55 Euro ansteigen. Eine Entscheidung, die 2020 immer wieder kritisiert wurde, da die Abgabe von Experten und Expertinnen als zu niedrig bewertet wird, um die Klimaziele von Deutschland zu erreichen. Des Weiteren gilt ein EU-weites Verbot von Einwegplastik. Ab dem 3. Juli ist Plastikgeschirr und Co. nicht mehr erlaubt, um die Umwelt und die Meere vor der Vermüllung zu schützen.

Welche Themen 2021 im Podcast Mission Energiewende besprochen werden und welche wichtigen Termine anstehen, darüber sprechen Sophie Rauch und Mission Energieende-Redakteur Maximilian Brose in dieser Folge.