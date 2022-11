Mission Energiewende | Kipppunkte

Was sind Kipppunkte?

Kipppunkte kann man sich in etwas so vorstellen: Wenn man eine Tasse an den Rand einer Tischkante schiebt, ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem die Tasse vom Tisch fällt. Wann genau dieser Punkt erreicht ist, kann man schwer voraussagen. Doch wenn es einmal so weit ist, gibt es kein Zurück mehr. Die Tasse zerspringt in Tausend Teile und hat damit einen neuen Zustand erreicht. Ähnlich ist es mit unserem Klimasystem. Die Temperatur steigt immer weiter an und wir wissen, dass einige Ökosysteme bei einer bestimmten Temperatur zusammenbrechen. Wann genau wissen wir aber nicht.

Auf der Pariser Klimakonferenz hat man sich darauf geeinigt, die Erderwärmung auf 1,5 °C bis 2 °C zu begrenzen. Dieser Rahmen wurde gesetzt, weil man damals davon ausgegangen ist, dass man so vermeiden kann, die Kipppunkte zu erreichen. Heute geht man allerdings davon aus, dass einige Kippelemente schon erreicht werden könnten, auch wenn wir die Klimaziele von Paris einhalten.

Unvorhersehbare Folgen

In den pessimistischeren Berechnungen der Klimamodelle könnten wir sogar schon einige Kipppunkte ausgelöst haben. Ganz genau kann man das aber nicht sagen, weil man in Klimamodellen eben mit Best- und Worst-Case-Szenarien arbeitet. Was wir allerdings wissen – die Folgen, die ausgelöste Kipppunkte mit sich bringen, wären katastrophal.

Das arktische Sommer-Meereis könnte bereits Mitte bis Ende des Jahrhunderts verschwunden sein. Nico Wunderling, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Foto: Willem Huiskamp

Um das Kippen der Ökosysteme zu vermeiden, sollten nicht nur die Pariser Klimaziele eingehalten werden. Jeder zehntel Grad Temperaturanstieg, den wir vermeiden, macht es unwahrscheinlicher, die Kipppunkte auszulösen. Aktuelle Prognosen gehen aber davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts eher bei 3 °C Erderwärmung, vielleicht sogar bei bis zu 4 °C landen werden.

Wie viel Zeit bleibt uns noch, bevor unser Ökosystem kippt und welche Elemente drohen als Erstes zu kippen? Darüber redet detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew mit dem Klimawissenschaftler Nico Wunderling. Er ist Postdoktorand beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und setzt sich unter anderem mit den Wechselwirkungen von Kipppunkten auseinander.