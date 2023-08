Mission Energiewende | Veganes Leder

Veganes Leder: Aus Kakteen, Ananas oder Äpfeln

Veganes Leder wird in Deutschland immer beliebter. Große Schuhmarken, die lange auf Tierleder gesetzt haben, satteln langsam um und bieten auch vegane Produkte an. Die Alternative soll aber bestenfalls nicht nur vegan, sondern auch ökologisch nachhaltig sein. Denn auf PVC und andere synthetische Materialien wollen heutzutage viele Menschen lieber verzichten. Alternativen gibt es genug. So hat vor einigen Jahren die Modedesign-Koryphäe Karl Lagerfeld seine erste Tasche aus veganem Kaktusleder herausgebracht. Weitere nachhaltige Lederalternativen werden aus Ananas-Fasern oder Äpfeln gewonnen. Das Mannheimer Taschenlabel Melina Bucher setzt auf ein anderes Material: Mirum©.

Das Material hat so seine Tücken in der Verarbeitung und wir lernen damit umzugehen. Tatsächlich aber ist es aus Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten momentan das Spannendste am Markt. Melina Bucher, Unternehmerin Foto: Marina Schneider-Moog

Plastikfrei und kreislauffähig

Entwickelt von einem US-amerikanischen Bio-Tech-Unternehmen ist Mirum© die bisher einzig komplett plastikfreie Alternative auf dem Markt für veganes Leder. Denn auch Produkte aus Kaktus oder Ananas kommen nicht ganz ohne Plastik aus. Im Fall von Kaktusleder sind zwar etwa 90 Prozent des Materials aus dem nachwachsenden Rohstoff, aber ohne 10 Prozent Plastik würde der Stoff nicht zusammenhalten. Das Mirum© besteht aus Naturkautschuk und anderen natürlichen Materialien und ist komplett kreislauffähig.

Kreislauffähig bedeutet entweder im technischen Kreislauf recycelt oder im biologischen Kreislauf abbaubar. Wir haben uns für den biologischen Kreislauf entschieden. Sprich, wir entwickeln jetzt Materialien, die komplett ohne Synthetik auskommen und danach auch wieder in die Natur zurückgeführt werden können. Melina Bucher, Unternehmerin

