Mission Energiewende | Nachhaltigkeit in der Clubszene

Ein Club kann bereits an nur einem Wochenende eine große Menge an Strom verbrauchen. Deshalb auf das Feiern gehen zu verzichten, ist für viele aber keine Option. Eine Alternative: Dass Clubs auf einen klimafreundlicheren Betrieb umschwenken. Damit das realisiert werden kann, gibt es unter anderem in Berlin das Projekt „Clubtopia“.

Sie wollen Clubbetreibende unterstützen, auf einen um nachhaltigen Clubbetrieb umzuschwenken. Im Green Club Guide haben sie festgehalten, mit welchen Schritten ein Club nachhaltiger werden kann.

Nachhaltige Clubszene gegen den Klimawandel

Ein nachhaltiger Club kann nicht nur auf Grund geringerer CO2-Emissionen einen positiven Effekt auf die Umwelt haben. Clubs können auf ihre ganz eigene Art und Weise dabei helfen, die Gesellschaft auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Das ist etwas, das Hanna Mauksch vom Projekt Clubtopia auch sehr an ihrer Arbeit schätzt.

Wir sehen an sich in der Kulturbranche auch die Chance einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben und gerade in Clubs sehen wir, dass es auf ganz attraktive Art und Weise funktionieren kann. Hanna Mauksch, Projektkoordinatorin Clubtopia Projekt

Clubtopia arbeitet bereits an einem Code of Conduct, durch den sich die Clubs freiwillig zu umweltbewusstem Handeln verpflichten.

Unterstützung gefragt

Projekte wie Clubtopia, Fördermittel und eine bessere Planungssicherheit erleichtern es den Clubs, sich auch um den Klimaschutz zu kümmern. David Bossek von der Technischen Universität Berlin findet: Clubs sollten sogar zu nachhaltigem Handeln verpflichtet werden. Er hat ein Projekt zum Thema nachhaltige Clubszene angeboten.

Ich würde mir jetzt noch persönlich wünschen, dass so ein Code of Conduct verpflichtend wäre für alle Clubbetreiber. Das aber auch nur unter der Prämisse, dass die Clubbetreiber von der Politik unterstützt werden und Fördergelder bekommen. Dennis Bossek, Dozent TU Berlin Foto: Bewerbungsfotos Friedrichshain

Wie klimaschädlich ist das Feiern gehen wirklich und was genau kann dagegen unternommen werden? detektor.fm-Redakteurin Alina Haynert hat mit Hanna Mauksch vom Clubtopia Projekt und David Bossek gesprochen. Mit Mission Energiewende-Moderatorin Sophie Rauch spricht sie darüber, was genau sie herausgefunden hat.