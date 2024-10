Podcast „Deutschland – ein halbes Leben“ startet

„Deutschland – ein halbes Leben. 35 Jahre Mauerfall“

In diesem Herbst feiern die Deutschen den 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution. Nach Plauen am 7. Oktober, Leipzig am 9. Oktober und dann dem Höhepunkt am 9. November 1989 in Berlin ist der Weg zu einem wiedervereinten Deutschland im Herbst 89 frei. In “Deutschland – ein halbes Leben” trifft der Podcast Host Christian Bollert drei Menschen wieder, die zufälligerweise an diesem historischen Tag geboren worden sind. Christian trifft sie nicht zum ersten Mal, denn er begleitet die drei schon seit ihrem 18. Geburtstag, hat sie vor fünf Jahren zu ihrem 30. Geburtstag besucht und in diesem Sommer mit ihnen über ihr Leben und über Deutschland gesprochen. Dabei werden Ängste, Gedanken und Hoffnungen in Bezug auf Krisen der vergangenen Jahre wie Corona, Wohnungsnot, russischer Angriffskrieg, Klimakatastrophe oder Populismus deutlich.

Jamila ist in Mecklenburg-Vorpommern mit einem palästinensischen Vater aufgewachsen, wohnt heute in Berlin und ist Sängerin einer Band. Tom stammt aus Ost-Berlin, hat Legosteine im Blut und lebt seit vielen Jahren in Leipzig. Julia stammt aus Frankfurt am Main, verzweifelt manchmal an der Weltlage und sucht seit Jahren nach einer bezahlbaren größeren Wohnung.

Christian Bollert blickt in diesem Podcast sehr persönlich auf den Mauerfall und die Wiedervereinigung Deutschlands. Die Treffen mit den drei Mauerfallkindern haben auch ihn verändert. Denn er fragt sich seit dem letzten Treffen vor fünf Jahren, welche Rolle die ostdeutsche Herkunft für ihn persönlich spielt. Deshalb engagiert er sich auch seit der Europawahl 2019 in der ehrenamtlichen Initiative “Wir sind der Osten”. Der Blick auf die ostdeutschen Bundesländer ist aus seiner Sicht zu lange und zu oft pauschalisierend und undifferenziert gewesen. Er will differenziert zuhören und ausgeruht berichten.

Christian Bollert und sein Team fragen sich in diesem Podcast, was nach den Wahlen eigentlich gerade in Deutschland los ist und was aus diesem Land in den nächsten 35 Jahren werden kann. Sie treffen dafür unter anderem den renommierten Soziologen Steffen Mau, Autor des Spiegel-Bestsellers ‚Ungleich Vereint‘. Im Podcast spricht er über die Entwicklung in Ost und West in den vergangenen 35 Jahren und darüber, “warum der Osten auch in Zukunft anders bleibt.“

Außerdem treffen sie den Bürgermeister der Stadt Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern, Marco Jahns, oder Menschen auf einem Marktplatz.

Das exklusive Sound-Design stammt von Martin Kohlstedt aus Weimar. Er zählt heute zu den herausragenden Komponisten, Pianisten und Produzenten für instrumentale Musik und Electronica. Das Cover Design hat der Chemnitzer Künstler Marian Kretschmer zusammen mit Stephan Haack gestaltet.

Deutschland – ein halbes Leben” startet am 8. Oktober 2024 mit den ersten beiden Episoden, abrufbar in der ARD Audiothek und auf allen Drittplattformen. Die vier weiteren Episoden erscheinen dann jeweils dienstags. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast-Radio detektor.fm.