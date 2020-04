Status: Homeoffice | Mail

Status: Homeoffice Gutes Arbeiten im eigenen Zuhause

Plötzlich sollen alle Menschen in Deutschland, denen es irgendwie möglich ist, im eigenen zu Hause arbeiten. Dieser Podcast klärt jeden Tag in wenigen Minuten die wichtigsten Fragen zum Thema Homeoffice. Wie grenze ich mich im Homeoffice von Stress ab? Wir organisiere ich Pausen? Wie funktioniert Homeoffice mit Kindern? Jeden Tag, 5-10 Minuten, immer mit der Ratgeberin: Bettina Rollow. Sie ist Autorin des Buches „New Work needs Inner Work“ und Spezialistin für Organisationsentwicklung.