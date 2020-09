Überall Industriekultur! | Ehrenamt

Im Podcast „Überall Industriekultur!“ tauchen wir ein in die Welt der lebendigen Industriekultur. Wir begegnen Menschen, die in alten Industriebauten Räume für neue, innovative Ideen schaffen. Wir sehen, wie Industriegeschichte vermittelt und bewahrt wird. Und zeigen, wie vielseitig Kunst an Industriebauten ist. Ein detektor.fm-Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020 in Kooperation mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.