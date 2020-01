Wochenrückblick | FINALE: Trump, Brexit, Klimawandel

Seit April 2016 hat sich einiges geändert: Donald Trump ist Präsident der USA, der Brexit ist beschlossen worden – und tritt genau heute in Kraft. Der Klimawandel ist dank Greta Thunberg und Fridays For Future wieder mehr in den Fokus der Bevölkerung gerückt. Und einmal die Woche haben wir seit dem bei Christian Fahrenbach in New York durchgeklingelt, um all das zu besprechen.

Was da infrage gestellt wird am demokratischen System hin zu einem autoritäten System – das ist eben so, dass die Demokraten ein Schnupfen sind und Trump ist ein Krebs im Endstadium. Das ist nicht gleich schlimm. Christian Fahrenbach

Viel passiert

Natürlich ist in diesen knapp vier Jahren noch mehr passiert. Martin Schulz wurde Vorsitzender der SPD und hat den Posten wieder abgegeben, die AfD ist erstarkt, es wurde viel über zu hohe Mieten diskutiert. Dann waren da noch die Panama-Papers, die Kavanaugh-Anhörung, die „Aufstehen“-Bewegung, der Diesel-Skandal, die Feuer in Brasilien und Australien. Wir haben eine neue GroKo, Air Berlin ist pleite, es gibt die Ehe für Alle, die Autobahn-Maut wurde beschlossen und wieder für rechtswidrig erklärt, Gauck ist nicht mehr Bundespräsident, Jan Böhmermann hat sich mit Erdogan und der Kanzlerin angelegt.

Über all diese Themen haben wir gesprochen, einmal die Woche haben wir den Rückblick gewagt und uns gefragt: Was haben wir gelernt?

Der letzte Wochenrückblick

Nun geht der Podcast zu Ende. Und deswegen wagen detektor.fm-Redakteurin Rabea Schloz und der Journalist Christian Fahrenbach noch einmal den großen Rückblick. Was hat uns seit 2016 wirklich geprägt und ist im Gedächtnis geblieben?