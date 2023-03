Zurück zum Thema | Alter

Alternde Frauen verlieren an Sichtbarkeit

„Männer altern wie ein guter Wein“ – aber wie sieht das eigentlich bei Frauen aus? Wenn die ersten grauen Haare kommen oder sich Falten auf der Stirn bilden, scheinen Frauen in der Gesellschaft langsam unsichtbar zu werden. Die Attraktivität sinkt und gleichzeitig steigen die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen. Das Älterwerden von Frauen wird scheinbar anders bewertet wie bei Männern. Aussehen, Alter und Fruchtbarkeit bestimmen immer noch den Wert und die Würde von Frauen.

Vieles fällt uns gar nicht auf, weil es einfach immer schon so ist, und es geht darum, das zu hinterfragen. Gesine Cukrowski, Schauspielerin Foto: Mirjam Knickriem

Wie hängen Alter und Schönheit zusammen?

Pop-Ikonen wie Madonna werden von ihren Fans dafür verurteilt, sich künstlich zu verjüngen. Im Film- und Fernsehen werden die Rollen und Gagen für Frauen mit zunehmendem Alter weniger. Jenseits der Nebenrolle erhalten ältere Frauen wenig Repräsentanz in der Filmbranche. Die Darstellung von Frauen entspricht oft nicht den tatsächlichen Lebensrealitäten, sondern veralteten Klischees wie der sorgenden Großmutter oder der einsamen Karrierefrau.

Wir haben nicht nur Geschlecht – Frauen, die ohnehin schon die ganze Zeit für ihr Aussehen reduziert werden – sondern eben auch das Alter. Durch diese Überschneidung von Diskriminierungskategorien ergibt sich ein besonders großer Druck. Elisabeth Lechner, Kulturwissenschaftlerin Foto: Mercan Sümbültepe

Dürfen Frauen altern? Darüber spricht detektor.fm-Moderatorin Nina Potzel mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Sichtbarkeit von „ekligen“ weiblichen Körpern in der Popkultur und der Body-Positivity-Bewegung. Schauspielerin Gesine Cukrowski ist Teil der Kampagne „Let’s change the picture“ des Online-Magazins Palais Fluxx und setzt sich für die Sichtbarkeit von Frauen ab 47 ein. Sie spricht in der Folge über den unterschiedlichen Umgang mit zunehmenden Alter im Vergleich zu ihren männlichen Schauspielkollegen.