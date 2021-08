Bild: fran_kie | shutterstock.com

Zurück zum Thema | Angststörung

Wie akzeptiert ist Angst?

12 Millionen Menschen sind in Deutschland an einer Angststörung erkrankt, trotzdem wissen wir relativ wenig darüber. Welche Krankheitsbilder gibt es und was bedeutet es, wenn die Angst das Leben dominiert?