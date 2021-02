Zurück zum Thema | Corona-Impfstrategie

Bild: Christof Stache | AFP

Wer soll wann geimpft werden?

Die Impfstrategie steht: In Deutschland werden über 80-Jährige, Menschen in Pflegeheimen, Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten zuerst gegen Covid-19 geimpft. Doch wird dadurch auch das Infektionsgeschehen effektiv eingedämmt?