Zurück zum Thema | Flutkatastrophe: Hochwasser in RLP und NRW

Flutkatastrophe im Westen Deutschlands

Der Westen Deutschlands erlebt eine dramatische Flutkatastrophe. Besonders das Rheinland und die Eifel sind stark von Überflutungen betroffen. Viele Menschen haben in den Fluten ihr Zuhause verloren, vielerorts sind Strom- und Mobilfunknetze ausgefallen, tausende Menschen werden noch vermisst. Bisher wurden in Zusammenhang mit den schweren Unwettern mindestens 106 Tote gemeldet, 63 davon in Rheinland-Pfalz und 43 in Nordrhein-Westfalen (Stand: 16.07.2021, 16:35 Uhr). Zum Vergleich: Beim „Jahrhunderthochwasser“ 2002 gab es insgesamt 21 Tote.

Schäden in Milliardenhöhe

Viele Menschen sind mittlerweile in die betroffenen Regionen gefahren, um zu helfen. Rund 900 Soldatinnen und Soldaten sind aktuell als Unterstützung vor Ort, daneben zivile Helfende und Unterstützerinnen und Unterstützer des Technischen Hilfswerks oder des Deutschen Roten Kreuzes.

Die Leute sind total am Ende, viele haben wirklich alles verloren. Aber die Leute helfen sich gegenseitig, leihen sich Werkzeug und bieten Schlafplätze an. Jade aus Bonn, hilft ihrem Freund und ihrer Familie im Kreis Ahrweiler