Zurück zum Thema | Einsamkeit

Einsamkeit: ein wachsendes Problem

3,7 enge Freunde bzw. Freundinnen haben die Deutschen im Durchschnitt. Aber warum sind Freundschaften überhaupt wichtig? Sie können zum Beispiel gegen das Gefühl von Einsamkeit helfen – und Einsamkeit ist keine Seltenheit. Eine Umfrage von Splendid Research hat 2019 ergeben: Ein Viertel der Deutschen zwischen 20 und 40 Jahren fühlt sich häufig einsam. Gerade durch die Pandemie hat das Einsamkeitsgefühl noch zugenommen. 2020 haben sich doppelt so viele EU-Bürgerinnen und Bürger einsam gefühlt als vorher. Das kann neben psychische auch körperliche Folgen für die Betroffenen haben, denn chronische Einsamkeit sorgt zum Beispiel für eine höhere Stressbelastung und eine verminderte Immunabwehr.

Einsamkeit ist eine sehr unangenehme, drückende Empfindung, dass etwas mit der eigenen sozialen Umwelt nicht stimmt – dass man da nicht anerkannt ist, nicht dazugehört, dass da etwas fehlt. Janosch Schobin, Soziologe und Freundschaftsforscher Foto: David Wüstehube / Universität Kassel

Ist die Lösung digital?

Sei es „Friends“ oder „How I Met Your Mother“: In Filmen und Serien geht es immer wieder um Freundschaften. Oft steht ein enger Freundeskreis im Mittelpunkt der Handlung. Aber das entspricht nur für manche Menschen der Realität. Zwischen einer 40-Stunden-Woche, Lebensumbrüchen und den Corona-Regelungen fällt es gerade Erwachsenen schwer, neue Freundschaften zu schließen. Seit einer Weile bieten Dating-Apps wie Bumble deshalb die Möglichkeit an, auch nach platonischen Beziehungen zu suchen. Liegt dort also die Zukunft, um neue Kontakte zu knüpfen und Einsamkeit entgegenzuwirken?

Im Interview mit detektor.fm spricht der Soziologe und Freundschaftsforscher Janosch Schobin darüber, wie man neue Freundinnen und Freunde finden kann und welche Folgen die Abwesenheit von Freundschaften hat.

Du fühlst dich einsam und möchtest mit jemandem sprechen? Unter der Telefonnummer 0800/1110111 erreichst du rund um die Uhr eine Person, die ein offenes Ohr für dich hat.