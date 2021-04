Zurück zum Thema | Gewichtsdiskriminierung

Laut Statistischem Bundesamt hatten im Jahr 2017 mehr als die Hälfte aller Erwachsenen einen Body-Mass-Index (BMI) von mehr als 25. Damit gilt man offiziell als „übergewichtig“. Die Frage ist: „Über“ was denn eigentlich? Denn dieses eine Normalgewicht, über oder unter dem man liegen kann, gibt es so pauschal gar nicht.

Krank machen nicht unbedingt die Kilos

Menschen, die als zu dick wahrgenommen werden, werden häufig diskriminiert. Im Alltag, aber auch bei der Wohnungs- und Arbeitssuche oder beim Arztbesuch kommt es zu Gewichtsdiskriminierung. Das ist dann nicht nur psychisch belastend, sondern kann ganz konkrete gesundheitsschädliche Auswirkungen für die Betroffenen haben. Zum Beispiel, wenn das Gewicht dazu führt, dass bei ärztlichen Untersuchungen Symptome übersehen oder Diagnosen falsch gestellt werden.

Menschen kommen zum Arzt mit einem bestimmten Anliegen. Dieses Anliegen sollte man sich zunächst mal anhören und ernst nehmen. Und nicht bei Kopfschmerzen sagen: Nehmen Sie erstmal zwanzig Kilo ab und kommen Sie dann wieder. Friedrich Schorb, Gesundheitswissenschaftler an der Universität Bremen

Gegen Gewichtsdiskriminierung

Aktivistinnen wie Melodie Michelberger sprechen sich gegen Gewichtsdiskriminierung aus und machen deutlich, welchen Druck Werbung und Medien aufbauen, indem sie schlanke Körper als Norm präsentieren. Aktivistinnen und Aktivisten setzen sich auch gegen die einseitigen Schuldzuweisungen an dicke Menschen ein. Denn das individuelle Gewicht ist gar nicht so eindeutig davon abhängig, wie viel man isst, oder ob man Sport macht. Außerdem soll eine Petition dafür sorgen, dass der Schutz vor Gewichtsdiskriminierung ins Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen wird.

In unserem Verband verwenden wir die Begriffe „dicker Mensch“ und „hochgewichtiger Mensch“. Ich habe vorgeschlagen, „dick“ mit dem Wort „Mensch“ zu kombinieren, weil dann sofort klar ist, es geht hier um Menschenwürde. Es gibt zwischen den Worten keine Lücke mehr, wo die Beleidigung reinpasst. Natalie Rosenke, Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung Bild: Rolf Schulten

Was lässt sich konkret tun, um Gewichtsdiskriminierung zu verhindern? Darüber spricht detektor.fm-Moderator Johannes Schmidt mit Natalie Rosenke. Sie ist Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Und was gerade im medizinischen Umfeld besser laufen könnte, das erklärt Friedrich Schorb. Er ist Gesundheitswissenschaftler am Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen.