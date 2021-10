Zurück zum Thema | Hungersnot in Madagaskar

Während in Deutschland jedes Jahr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden, leiden Menschen in anderen Ländern, wie in Madagaskar, an einer Hungersnot. Im Süden des ostafrikanischen Inselstaats hat es in den letzten vier Jahren gar nicht bis kaum geregnet.

Katastrophale Umstände

Der Regenmangel hat die Böden in dem tropischen Inselstaat staubig und unfruchtbar gemacht. Während in Madagaskar auf neuen Regen gehofft wird, der nicht vor Mai zu erwarten ist, müssen sich die Menschen von dem Wenigen, was noch da ist ernähren. In ihrer Verzweiflung essen die Menschen Kakteenfrüchten, mit Tamarindensaft gemischtem Lehm, Heuschrecken und Blätter.

There has been significant underinvestment in infrastructure support in Southern Madagascar going back many, many years. Kenneth Bowen, Landesdirektor der Welthungerhilfe in Madagaskar Foto: Welthungerhilfe

Corona Pandemie verstärkt Hungersnot

Laut Welthunger-Index 2021 hat sich die Hungersituation in zehn Ländern mit mäßigen, ernsten oder sehr ernsten Hungerwerten seit 2012 verschlechtert. Die Corona-Situation gestaltet die Hilfe von NGOs und Hilfsorganisationen zunehmend schwierig. Auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie verstärken die Hungersnöte. Neben Corona verschärfen vor allem auch die Folgen des Klimawandels und gewaltsame Konflikte den Hunger weltweit.

Die internationale Gemeinschaft muss noch mehr tun, um diesen gravierenden Hunger in der Welt zu bekämpfen. Christine Kahmann, Pressesprecherin UNICEF Deutschland Foto: UNICEF Chiolo

Wie ist die Situation in Madagaskar? Darüber spricht detektor.fm-Moderator Johannes Schmidt mit Kenneth Bowen. Er ist Landesdirektor der Welthungerhilfe in Madagascars Hauptstadt Antananarivo. Außerdem spricht er mit der Pressesprecherin von UNICEF Deutschland, Christine Kahmann, über strukturelle Probleme in der Bekämpfung von Hunger.