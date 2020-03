Bild: Ina Fassbender | AFP

Zurück zum Thema | Nach der Krise

Kommt nach Corona die Euphorie?

Die Corona-Krise legt zurzeit unseren Alltag lahm. Aber was kommt danach – die große Euphorie? Wir schauen, was nach vergangenen Menschheitskrisen passiert ist, und was wir für die Zukunft daraus lernen können.