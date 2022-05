Zurück zum Thema | Pandemie

Seit mehr als zwei Jahren steckt die Welt in der Coronapandemie. Und während die eine Pandemie noch nicht durchgestanden ist, gibt es Meldungen über Fälle der Affenpocken in Deutschland. Aber da dieses Virus nicht so leicht übertragbar ist, wie die Coronaviren, wird es sehr wahrscheinlich nicht zu einer Affenpockenpandemie kommen.

Mit der Klimakrise wird auch eine neue Pandemie wahrscheinlicher

Durch die Globalisierung und das Vordringen des Menschen in die Natur werden neue Viruserkrankungen allerdings eher häufiger. Diese übertragen sich nämlich auch von Mensch zu Tier und die Wissenschaft vermutet, dass es in Tieren noch 320 000 unentdeckte Viren in Säugetieren gibt.

Wir haben in der Pandemie gelernt, dass es Zusammenarbeit braucht: Zwischen Virologie, Logistik, Wirtschaft und Sozialwissenschaften. Ulrike Protzer, Virologin und Mitglied des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung TUM

Der Nationale Pandemieplan für Deutschland existiert deshalb schon seit Jahren. In ihm ist festgehalten, was zu tun ist, wenn es zu einer Pandemie kommt. Darin steht zum Beispiel, dass medizinisches Personal in bestimmten Fällen Schutzkleidung tragen soll. Die hat allerdings gefehlt, als sich 2020 das Coronavirus in Deutschland ausgebreitet hat.

Hat sich diese Situation mittlerweile verbessert? Wie gut sind ist Deutschland auf eine neue Pandemie vorbereitet? Darüber spricht detektor.fm-Moderator Jonas Grethel mit der Virologin Ulrike Protzer. Sie ist Mitglied des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung.