Bild: Grenar | Shutterstock.com

Zurück zum Thema | Triggerwarnungen

Sollten wir auf Triggerwarnungen verzichten?

Triggerwarnungen sollen vor schwierigen Inhalten warnen, um traumatische Erlebnisse und Eindrücke zu vermeiden. Studien zweifeln ihre Wirkung aber an. Was bringen Triggerwarnung also?