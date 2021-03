Zurück zum Thema | Übergewicht bei Kindern

Foto: BestPhotoStudio | Shutterstock

Ist Werbung Schuld an Übergewicht bei Kindern?

Immer mehr Kinder in Deutschland leiden an Übergewicht. Das liegt nicht nur an mangelnder Bewegung, sondern auch an ungesunder Ernährung. Mittlerweile werben die Unternehmen für fettige oder zuckrige Lebensmittel auch auf Social Media.