Zurück zum Thema | Zukunftsangst

Was macht Zukunftsangst mit jungen Menschen?

Karriere machen, umweltbewusst leben, genug Essen im Kühlschrank haben und sich den ganzen Stress am besten nicht ansehen lassen. Die Erwartungen an einen jungen Mensch sind enorm. Hinzu kommen die sich überlagernden Krisen, unter denen die Jugend besonders leidet. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, sich dadurch gestresst zu fühlen und jede vierte befragte Person ist mit der eigenen psychischen Gesundheit unzufrieden. Wie also damit umgehen?

Primär habe ich Angst vor den Folgen der Klimakrise. Die überlagert und verschärft meine Sorgen, die ich sonst so habe – seien es Kriege oder finanzielle und persönliche Sorgen. Anna-Lena Füg, Klimaaktivistin bei Fridays for Future Berlin Foto: privat

Welche Themen bereiten der Jugend die meisten Kopfschmerzen?

Die Ängste junger Menschen werden stark durch aktuelle Geschehnisse auf der Welt beeinflusst. So bereiten die Inflation (71%) und der Krieg (64%) laut der repräsentativen Trendstudie „Jugend in Deutschland“ den jungen Menschen die meisten Sorgen. Eine nie endende Thematik ist und bleibt natürlich der Klimawandel, welchen die Hälfte der Befragten ebenfalls nannten. Nicht zuletzt machen Wirtschaftskrise, Energieknappheit und Altersarmut den Jugendlichen Angst. Die Bedenken junger Menschen sind von großer Bedeutung für die Entwicklung unserer Gesellschaft, denn sie sind diejenigen, die die Verantwortung für unsere Welt von Morgen tragen.

Ich mache mir große Sorgen um die Demokratien unserer Welt, sowie um die Art der Kommunikation und auch der Suche nach Problemlösungen. Daniel Storb, evangelischer Pfarrer in Ausbildung

Was ihnen mit Blick auf die Zukunft Sorgen bereitet und wie sie damit umgehen, das fragt detektor.fm-Moderator Yannic Köhler die Klimaaktivistin Anna-Lena Füg und den angehenden Pfarrer Daniel Storb. Der Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt von der „Stiftung für Zukunftsfragen” erklärt, warum die Zukunftsangst bei jungen Menschen in den letzten Jahren zugenommen hat.