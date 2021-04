Was läuft heute? | Das Leben in Farbe, Die geheimnisvolle Welt der Wale, Tilo Neumann und das Universum

Das Leben in Farbe – Mit David Attenborough

Seine beruhigende Stimme ist mittlerweile selbst so etwas wie ein Weltkulturerbe: Sir David Attenborough ist wohl der bekannteste Sprecher und Tierfilmer der Welt. Mittlerweile ist er 94 Jahre alt. Und vertont trotzdem weiter Filme. In „Das Leben in Farbe“ sehen wir die farbenfrohe Welt der Natur. Aber durch die Augen der Tiere, denn die sehen Farben ganz anders als wir. Brandneue Kameratechnologie macht es möglich. Die Doku könnt ihr ab jetzt auf Netflix schauen. Viel Spaß mit neuen Perspektiven!

Die geheimnisvolle Welt der Wale

James Cameron ist eigentlich Regiesseur von so epischen Sci-Fi-Klassikern wie Avatar oder Terminator. Aber er hat auch ein Herz für das Hier und Jetzt. Und so hat er seine Kamera drei Jahre lang auf die größten Wesen unseres Planeten gerichtet: Wale. Dass Cameron große Bilder kann, wissen wir schon lange. Deswegen ist „Die geheimnisvolle Welt der Wale“ auch ein besonders malerisches Werk. Dabei werden die größten Wahlarten Folge für Folge in ihrer Lebensweise dargestellt. Das imposante Bildwerk findet ihr auf Disney+.

Tilo Neumann und das Universum

Tilo Neumann (Christoph Maria Herbst) ist am Ende. Der Tod scheint ihm der letzte Ausweg zu sein. Doch im letzten Moment ertönt eine Stimme, die behauptet, das Universum zu sein. Sie versucht Tilo mit einem Deal umzustimmen. Tilo Neumann stimmt zu und nimmt sich nicht das Leben. Doch die Stimme bleib in seinem Kopf, und Tilo der Mittelpunkt des Universums. TVNow zeigt Staffel Eins der Serie.

