Dear Reader | Paula Irmschler über Musik und das Lesen

„Ich find‘ den Bekanntheitsgrad ganz gut“

Paula Irmschler veröffentlicht ihren Debütroman „Superbusen“ kurz bevor Corona so richtig in Deutschland ankommt. Dann werden Lesetour und Buchmesse abgesagt. Findet sie aber gar nicht so schlimm. Warum das so ist, erzählt sie in „Dear Reader“.