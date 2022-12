Was läuft heute? | Der Pfad, Too Hot To Handle, The Come Up

Der Pfad

Spätestens seit dem Film “Der Junge muss an die frische Luft” über das Leben von Komiker Hape Kerkeling ist der Kinderschauspieler Julius Weckauf ein fester Name im deutschen Film. In “Der Pfad” spielt er den Jungen Rolf, der mit seinem Vater während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis verfolgt wird und nach Amerika fliehen will. Das junge spanische Mädchen Núria soll ihnen bei der Flucht über die Pyrenäen helfen. „Der Pfad“ gibt es auf WOW.

Too Hot to Handle

Zum mittlerweile vierten Mal lädt Netflix eine Gruppe junger Menschen ein, um an „Too Hot to Handle“ teilzunehmen. Die Regeln haben sich im Vergleich zum ersten Mal kaum verändert. Eine Gruppe Singles wird auf einer einsamen Insel ausgesetzt und muss versuchen, einander näherzukommen. Der Trick dabei: Sie dürfen sich dabei nicht berühren. Die neuen Folgen der Reality-Show gibt es ab heute auf Netflix.

The Come Up

New York gilt als Epizentrum der Kultur und Mode, für kommende Generationen werden hier Trends gesetzt. Die Doku-Serie “The Come Up” begleitet sechs junge Menschen, wie sie New York als Kunstschaffende und Teil der Gen Z prägen wollen. Die Doku-Serie zeigt aber nicht nur das aufregende Leben der Gruppe, sondern auch die Sorgen und Nöte einer Generation, die im Rampenlicht aufwächst. „The Come Up“ gibt es auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.